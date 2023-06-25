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Автомобиль взорвался на севере Москвы, возгорания не последовало. Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по российской столице.

"25 июня 2023 года в 20:31 в оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: САО, улица Фестивальная, дом 46", – указано в сообщении.

В момент прибытия пожарно-спасательных подразделений к месту происшествия было обнаружено, что хлопок был вызван разгерметизацией одного из газовых баллонов, возгорания не произошло, добавили в ведомстве.

В транспортном средстве находились три газовых баллона, во время взрыва в машине никого не было, уточняет ТАСС.

Ранее сообщалось, что три человека пострадали при взрыве газового баллона в автомобиле в пригороде Симферополя. Инцидент произошел в четыре часа утра в Мирном, на повороте с Евпаторийского шоссе. Находившиеся в машине получили ожоги, их доставили в больницу.