Два человека погибли после взрыва на мосту между США и Канадой – СМИ

Фото: телеграм-канал "Милитарист"

Два человека, которые находились во взорвавшейся машине на мосту между США и Канадой, погибли. Пограничник получил ранения, сообщает телеканал Fox News.

ФБР начало расследовать взрыв как попытку теракта. По данным СМИ, машина направлялась из США в Канаду и ехала в сторону здания погранохраны. В настоящее время полиция разыскивает второй автомобиль, который может быть связан со взрывом.

Ранее ФБР подтвердило, что расследует взрыв на мосту через Ниагарский водопад на границе между двумя странами. Мост закрыт до дальнейших указаний.

В прессе писали, что на территории инцидента было видно задымление, а также есть повреждения в районе пограничного пункта. Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул заявила, что власти внимательно следят за ситуацией, представители госорганов находятся на месте и готовы помочь.

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