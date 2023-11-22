Границу США и Канады закрыли из-за взрыва около Ниагарского водопада

Фото: телеграм-канал "Милитарист"

Канада закрыла границу с США в районе взрыва автомобиля на Радужном мосту и еще на нескольких ближайших к нему КПП. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на канадского премьер-министра Джастина Трюдо.

Он уточнил, что в общей сложности закрыты четыре моста. По его словам, Оттава рассматривает возможность усиления мер безопасности на всех контрольно-пропускных пунктах вдоль границы с США.

Между тем телекомпания ABC со ссылкой на источники заявила, что на месте происшествия был обнаружен чемодан, в котором может находиться взрывное устройство. На территории ЧП работают саперы.

Ранее ФБР подтвердило, что расследует взрыв на мосту через Ниагарский водопад на границе между двумя странами. Мост сейчас закрыт.

В СМИ сообщали, что на территории инцидента было видно задымление, а также есть повреждения в районе пограничного пункта.

Позже стало известно, что два человека, которые находились во взорвавшейся машине на мосту между США и Канадой, погибли. Пограничник получил травмы.

ФБР начало расследовать взрыв как попытку теракта. Отмечалось, что машина направлялась из США в Канаду и ехала в сторону здания погранохраны. В настоящее время полиция разыскивает второй автомобиль, который может быть связан со взрывом.

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