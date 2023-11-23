Взорвавшийся на границе США и Канады автомобиль числился в угоне – СМИ

Фото: телеграм-канал "Милитарист"

Автомобиль, взорвавшийся на Радужном мосту на границе США и Канады, числился в угоне. Об этом сообщает Fox News, ссылаясь на источники.

По информации журналистов, два человека, которые находились в этом автомобиле, пытались на высокой скорости проехать через КПП и врезались в его конструкцию, что и привело к взрыву авто.

Как сообщает The Washington Post со ссылкой на источник, следствие пока не имеет никаких прямых доказательств того, что данный инцидент был терактом. Вместе с тем расследование все еще продолжается, следователи устанавливают мотивы водителя автомобиля.

Ранее ФБР подтвердило, что расследует взрыв на мосту через Ниагарский водопад на границе между двумя странами.

В СМИ сообщали, что на территории инцидента было видно задымление, а также есть повреждения в районе пограничного пункта.

Позже стало известно, что два человека, которые находились во взорвавшейся машине на мосту между США и Канадой, погибли. Пограничник получил травмы.

После инцидента власти Канады закрыли границу с США в районе взрыва автомобиля на Радужном мосту и еще на нескольких ближайших к нему КПП.