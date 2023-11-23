Аэропорт в Нью-Йорке приостановил обслуживание рейсов после взрыва на границе с Канадой

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Международный аэропорт Баффало Ниагара в штате Нью-Йорк приостановил прием и отправку самолетов после взрыва на Радужном мосту возле границы США и Канады. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на Федеральное управление гражданской авиации США.

Уточняется, что данный запрет будет действовать двое суток.

Как сообщает Reuters со ссылкой на источники, взрыв на канадской границе мог произойти из-за неосторожного водителя.

Ранее ФБР подтвердило, что занимается расследованием взрыва на мосту через Ниагарский водопад возле границы США и Канады.

Позже стало известно, что в результате произошедшего погибли два человека, которые находились во взорвавшейся машине. Кроме того, один из пограничников получил различные травмы.

Власти Канады приняли решение закрыть границу с США в районе взрыва автомобиля на Радужном мосту и еще на нескольких ближайших к нему КПП.