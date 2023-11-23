Канада открыла три из четырех мостов на границе с США после взрыва – СМИ

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Канадские власти открыли три из четырех мостов на границе с США для движения автомобилей после инцидента со взрывом автомобиля. Об этом сообщает Reuters.

Так, на данный момент возобновлена работа мостов Уирпул, Куинстон и моста Мира. При этом Радужный мост все еще остается закрытым.

Ранее ФБР подтвердило, что занимается расследованием взрыва на мосту через Ниагарский водопад возле границы США и Канады.

Позже стало известно, что в результате произошедшего погибли два человека, которые находились во взорвавшейся машине. Кроме того, один из пограничников получил различные травмы.

По информации СМИ, взорвавшийся автомобиль числился в угоне. Два человека, которые находились в этой машине, пытались на высокой скорости проехать через КПП и врезались в его конструкцию, что и привело к взрыву авто.