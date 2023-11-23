23 ноября, 09:04Происшествия
Взорвавшийся на границе США и Канады автомобиль был суперкаром за 300 тыс долларов – СМИ
Фото: abcnews.go.com
Автомобиль, накануне взорвавшийся на мосту на границе США и Канады, находился под управлением бизнесмена из Нью-Йорка и стоил около 300 тысяч долларов. Об этом сообщает Daily Mail.
"Выяснилось, что автомобиль <...> был суперкаром стоимостью 300 тысяч долларов, которым управлял бизнесмен из Нью-Йорка", – говорится в сообщении.
Речь идет о модели Bentley Flying Spur. За рулем авто находился 56-летний бизнесмен вместе с супругой. Незадолго до происшествия они заезжали в казино Seneca Niagara, утверждает издание.
В казино, в свою очередь, сообщили, что сотрудничают со следствием и предоставили сотрудникам правоохранительных органов всю необходимую информацию.
Источники издания рассказали, что предприниматель с супругой не были постоянными посетителями казино. Они предположили, что те могли оказаться на курорте с целью обмена денег.
Инцидент произошел накануне на Радужном мосту – пограничном переходе между США и Канадой. ФБР, расследовавшее дело, установило отсутствие взрывчатых веществ на месте происшествия и исключило версию о теракте. Инцидент классифицировали как ДТП.
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