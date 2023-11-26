В США готовятся к нашествию "суперсвиней" из Канады

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В США появилась угроза нашествия "сперсвиней" из Канады. Об этом сообщает агентство Associated Press.

"Растущая популяция трудно искоренимых "суперсвиней" в Канаде угрожает перекинуться к югу от границы, а северные штаты, такие как Миннесота, Северная Дакота и Монтана, предпринимают шаги, чтобы остановить вторжение", – отметило издание.

По данным агентства, в штатах Канады Альберта, Манитоба и Саскачеван возникли проблемы из-за животных, поскольку у них высокая выживаемость и плодовитость.

Как отметил профессор Университета Саскачевана Райан Брук, такие свиньи являются самыми инвазивными на планете. Он добавил, что их размножение способно спровоцировать глобальную экологическую катастрофу.

Ранее в США олень-вапити проник на задний двор дома и затоптал его жительницу недалеко от города Кингман. Пострадавшая получила серьезные раны, ее обнаружил муж. Мужчина позвонил в службу спасения, женщину доставили в больницу. На фоне полученных травм было принято решение ввести ее в медикаментозную кому. Врачи более недели боролись за жизнь женщины, однако она скончалась.

До этого крокодил съел футболиста любительского клуба "Депортиво Рио Каньяс" Хесуса Альберто Лопеса Ортиса в Коста-Рике. Животное напало на мужчину в реке Каньяс в провинции Гуанакасте, когда тот плавал. Полицейские застрелили крокодила.

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