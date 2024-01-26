Белый дом считает небезопасными действия Техаса по защите границы США

Фото: ТАСС/EPA/ADAM DAVIS

Администрация президента США Джо Байдена считает небезопасными действия губернатора штата Техас Грега Эббота по защите американской границы. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Позорно, что мы продолжаем видеть эти политические выходки, продолжаем наблюдать эти политические игры. Это небезопасно, это не помогает решению проблемы", – приводит ее слова ТАСС.

Эббот, в свою очередь, заявил, что готов к потенциальному конфликту с федеральными властями США относительно ситуации вокруг демонтажа заграждений, установленных вдоль границы с Мексикой для предотвращения наплыва нелегальных мигрантов.

"Если это маловероятное событие все же произойдет, мы будем готовы и дальше делать то, чем занимались на протяжении последнего месяца, а именно – возводить барьеры", – сказал он.

Власти штата до этого многократно заявляли, что власти США не осуществляют охрану границы должным образом, что приводит к увеличению числа нелегальных мигрантов. Власти Техаса начали высылать мигрантов на автобусах в другие крупные американские города.

В Вашингтоне назвали действия Техаса неконституционными, а методы избыточными. 22 января Верховный суд США выступил с решением убрать проволочное ограждение на границе с Мексикой, которое ранее было установлено под руководством губернатора Техаса.

Эбботт впоследствии заявил, что будет самостоятельно защищать свой участок границы, и отметил неспособность администрации президента выполнять обязанности по защите границы. Его поддержал бывший президент США Дональд Трамп, а также губернаторы еще 25 штатов, среди которых Флорида, Вирджиния, Джорджия, Алабама, Монтана, Оклахома и ряд других.

Новости мира: жители Техаса выступили против миграционной политики Байдена