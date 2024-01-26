Вице-губернатор Техаса потребовал от президента США "уйти с дороги"

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Вице-губернатор Техаса Дэн Патрик призвал президента США Джо Байдена отказаться от конфронтации с силовиками и потребовал его "уйти с дороги". С таким заявлением он выступил в эфире телеканала Fox News.

"Крупнейшая ошибка, которую может совершить администрация Байдена, – пойти на конфронтацию с правоохранителями, с нашей армией и нашей национальной гвардией на нашей границе, <...> когда мы заняты тем, чего хочет американский народ", – подчеркнул тот.

При этом Техас, по его словам, будет приветствовать помощь от других штатов, однако ее стоит организовать при помощи соответствующих инстанций. В завершение Патрик заявил, что если Байден "уйдет с пути", то Техас сделает свое дело и защитит границу.



Ранее Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предрек гражданскую войну в США и создание Техасской народной республики. Он вспомнил свое шутливое предсказание, а также обратил внимание на "полную неспособность" американской администрации справиться с миграционным кризисом.

Власти штата ранее неоднократно заявляли, что администрация США не осуществляет охрану границы должным образом, что привело к росту нелегальных мигрантов. Поэтому Техас начал высылать мигрантов на автобусах в крупные американские города.

Вашингтон называет действия Техаса неконституционными, а методы избыточными. 22 января Верховный суд страны принял решение убрать проволочное ограждение границе с Мексикой, которое ранее установили под руководством губернатора Техаса Грега Эбботта.

Затем Эбботт заявил о намерении самостоятельно защищать свой участок границы, отметив неспособность администрации президента выполнять обязанности по защите границы. Его поддержал бывший президент США Дональд Трамп, а также губернаторы еще 25 штатов, включая Флориду, Вирджинию, Джорджию, Алабаму, Монтану, Оклахому и ряд других.

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