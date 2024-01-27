Байден готов принять жесткие меры против нелегальной миграции в США при согласии конгресса

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Президент США Джо Байден готов принять новые жесткие меры по пресечению нелегальной миграции в США при одобрении Конгрессом соответствующего законопроекта. Об этом со ссылкой на заявление пресс-службы Белого дома сообщает ТАСС.

"Мы все знаем, что граница остается сломанной на протяжении слишком долгого времени. Это давно пора исправить", – заявил Байден.

Он подчеркнул, что его представители на протяжении двух месяцев вели переговоры с двухпартийной группой сенаторов, чтобы выработать решения "для серьезного и окончательного урегулирования кризиса на границе". По словам Байдена, были согласованы "ряд самых жестких и справедливых реформ по охране границы" в истории США. Глава Белого дома отметил, что если конгресс одобрит эти реформы, то он получит "новые чрезвычайные полномочия закрыть границу, если она перегружена". По его словам, в случае получения подобных полномочий, он бы воспользовался ими в тот же день.

Кроме того, Байден призвал конгресс одобрить его запрос на цели национальной безопасности, включая помощь Украине и финансирование дополнительных усилий по охране и патрулированию границы.

В Белом доме ранее также заявили, что администрация президента США Джо Байдена считает небезопасными действия губернатора штата Техас Грэга Эббота по защите американской границы.

Эббот, в свою очередь, заявил, что готов к потенциальному конфликту с федеральными властями США. Его действия поддержали бывший президент США Дональд Трамп, а также губернаторы еще 25 штатов, среди которых Флорида, Вирджиния, Джорджия, Алабама, Монтана, Оклахома и ряд других.

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