Губернаторы Флориды и Оклахомы заявили о готовности отправить нацгвардию в Техас

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Губернаторы штатов Флорида и Оклахома Рон Десантис и Кевин Ститт заявили, что готовы в случае необходимости, отправить бойцов Национальной гвардии в штат Техас для разрешения кризисной ситуации на границе США и Мексики. Об этом сообщает ТАСС.

"Мы можем задействовать больше [бойцов] Национальной гвардии, и мы также могли бы задействовать гвардию штата Флорида", – заявил Десантис.

Ститт также отметил, что поддерживает по этому вопросу связь с губернатором Техаса Грэгом Эбботом. Он также заявил, что уже связался с генералом Томасом Мансино, который командует Национальной гвардией в Оклахоме.

В Белом доме заявили, что администрация президента США Джо Байдена считает небезопасными действия губернатора штата Техас Эббота по защите американской границы.

Эббот, в свою очередь, заявил, что готов к потенциальному конфликту с федеральными властями США. Его действия поддержали бывший президент США Дональд Трамп, а также губернаторы еще 25 штатов, среди которых Флорида, Вирджиния, Джорджия, Алабама, Монтана, Оклахома и ряд других.

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