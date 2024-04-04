Сунак заявил, что Великобритания может выйти из ЕКПЧ из-за нелегальной миграции

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Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что королевство может выйти из Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ) для большей свободы в принятии решений относительно нелегальных мигрантов, сообщает газета "Известия" со ссылкой на газету The Sun.

По его словам, обеспечение безопасности границ и контроль нелегальной миграции стоит выше, чем сохранение членства в каком-либо иностранном суде. Сунак заметил, что для суверенитета Соединенного Королевства это является главным принципом.

Уточняется, что соответствующее решение может быть принято для сохранения притока нелегальных мигрантов, которые добираются до Британии, пересекая Ла-Манш на надувных лодках.

Экс-глава британского МВД Суэлла Браверман также выступала за выход страны из ЕКПЧ.

Ранее Владимир Путин поручил пересмотреть подходы к миграционной политике в России. Президент поручил проработать соответствующий вопрос МВД и спецслужбам совместно с правительством и администрацией президента.

По мнению Путина, Россия и ее население нуждаются в создании безопасной обстановки. Он также счел важным сохранить межэтническое и межрелигиозное согласие, культурную, языковую самобытность, поскольку эти факторы являются силой страны.