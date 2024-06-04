04 июня, 19:44Политика
Байден запретил незаконно пересекшим границу с Мексикой получать убежище в США
Фото: 123RF/coffe72
Президент США Джо Байден принял решение о введении запрета на получение политического убежища в Штатах для тех мигрантов, которые незаконно пересекли границу с Мексикой. Об этом рассказали в Белом доме, сообщает РИА Новости.
"Президент Байден считает, что мы должны обезопасить нашу границу", – подчеркнули представители американских властей, комментируя введенные главой государства меры.
Кроме того, в Белом доме заявили, что Штаты приступят к ускоренной депортации нелегальных мигрантов. Представители властей США отметили, что они несут угрозу американскому обществу и национальной безопасности страны.
Ранее экс-президент США Дональд Трамп пообещал, что в случае своей победы на выборах, которые состоятся в стране в ноябре этого года, организует самую крупную в истории государства депортацию мигрантов. Он назвал "неудовлетворительным" тот факт, что они нелегально живут в Штатах миллионами.