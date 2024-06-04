Байден запретил незаконно пересекшим границу с Мексикой получать убежище в США

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Президент США Джо Байден принял решение о введении запрета на получение политического убежища в Штатах для тех мигрантов, которые незаконно пересекли границу с Мексикой. Об этом рассказали в Белом доме, сообщает РИА Новости.

"Президент Байден считает, что мы должны обезопасить нашу границу", – подчеркнули представители американских властей, комментируя введенные главой государства меры.

Кроме того, в Белом доме заявили, что Штаты приступят к ускоренной депортации нелегальных мигрантов. Представители властей США отметили, что они несут угрозу американскому обществу и национальной безопасности страны.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп пообещал, что в случае своей победы на выборах, которые состоятся в стране в ноябре этого года, организует самую крупную в истории государства депортацию мигрантов. Он назвал "неудовлетворительным" тот факт, что они нелегально живут в Штатах миллионами.

