03:23Политика
Такер Карлсон предсказал США судьбу Римской империи из-за мигрантов
Фото: kremlin.ru
Соединенные Штаты ожидает судьба Римской империи. К краху государства приведет кризис с нелегальными мигрантами и возможность службы в армии для неграждан. Таким мнением поделился американский журналист Такер Карлсон в новом видео, опубликованном на его сайте.
Журналист отметил, что одной из причин падения Римской империи стало наваждение неграждан в ее армии и легионах. Они не были столь лояльны Риму и в конечном итоге восстали против граждан империи.
На сегодняшний день Штаты наводнили десятки миллионов нелегальных мигрантов, добавил Карлсон. Только официальная статистика показывает, что с момента вступления в должность президента США Джо Байдена в страну прибыло как минимум 7,2 миллиона нелегалов. По словам журналиста, число мигрантов превышает население 32 штатов.
Американский журналист также осудил инициативу одного из конгрессменов закрепить в законе возможность для мигрантов получить гражданство после службы в армии США.
Ранее Такер Карлсон заявил, что Вооруженные силы США являются неэффективными и коррумпированными. Он указал на то, что последний раз американские военные выигрывали полномасштабную войну 80 лет назад.
До этого американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск заявил, что иммиграционная политика действующей администрации США крайне выгодна Джо Байдену.
По словам Маска, стратегия Байдена очень проста: сначала он собирается впустить в США как можно больше нелегальных мигрантов, после чего американские власти "легализуют их" и тем самым создадут постоянное большинство – однопартийное государство.
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