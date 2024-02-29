Карлсон назвал неэффективной армию США

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Американский журналист Такер Карлсон заявил, что Вооруженные силы США являются неэффективными и коррумпированными. Об этом сообщает "Радио 1".

Карлсон указал на то, что последний раз американские военные выигрывали полномасштабную войну 80 лет назад. Сейчас же, как утверждает Карлсон, проблема ВС США заключается не в солдатах, а в командирах, которые разваливают армию. Именно это, по его словам, является угрозой для граждан.

Ранее появилась информация, что войска США намерены внедрить новые легкие танки, боевые машины пехоты (БМП) и боевые роботизированные машины в рамках подготовки к "войне будущего". По информации СМИ, таким образом США проводят масштабную модернизацию в целях адаптации к меняющемуся характеру военных действий, сосредоточившись на крупномасштабных сражениях с такими грозными противниками, как Китай и Россия.



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