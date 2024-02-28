США намерены внедрить "оружие будущего" для войны с Россией и Китаем – СМИ

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Американские войска намерены внедрить новые легкие танки, боевые машины пехоты (БМП) и боевые роботизированные машины в рамках подготовки к "войне будущего". Об этом информирует The National Interest.

"США проводят масштабную модернизацию в целях адаптации к меняющемуся характеру военных действий, сосредоточившись на крупномасштабных сражениях с такими грозными противниками, как Китай и Россия", – следует из статьи.

По данным издания, в списке главных разработок США есть танк M10 Booker, новейшая БМП XM30 и боевая роботизированная машина Robotic Combat Vehicle.

M10 Booker представляет собой оснащенный 105-миллиметровой пушкой танк. Также он содержит два пулемета и датчики для ведения боев в городских условиях. Тяжелое вооружение M10 Booker может разрушить легкие бронемашины или даже его танк при удачном выстреле, заявили журналисты.

Механизированная боевая машина пехоты XM30, которая сейчас находится в стадии разработки, заменит устаревшую M2 Bradley. Как уточнил помощник министра армии США по вопросам закупок, материально-технического обеспечения и технологий Дуглас Буш, оружие будет еще более смертоносным.

Ранее в СМИ писали, что ВСУ могут в ближайшее время израсходовать запасы снарядов к системам противовоздушной обороны (ПВО) NASAMS и Patriot. Украинские бойцы задействуют для данных систем произведенные в США ракеты, однако новых поставок этих снарядов с декабря прошлого года пока не было, указали журналисты.

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