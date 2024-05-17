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В Тульской области задержали 15 человек за организацию незаконной миграции. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные регионального главка СК РФ.

"В рамках работы по противодействию незаконной миграции следственным управлением СК России по Тульской области совместно с региональным УФСБ задержаны 15 человек, среди которых должностные лица управления по вопросам миграции УМВД", – уточнили в ведомстве.

Ранее в Совете безопасности РФ отметили, что нелегальная миграция является крупным источником гуманитарных рисков и тесно связана с террористическими угрозами. Там также подчеркнули, что спровоцированные рукотворными кризисами потоки иностранцев формируют предпосылки не только для изменения границ, но и для распада стран.

Позднее в Госдуму внесли законопроект о введении нового режима высылки нелегальных мигрантов с усилением контроля.

