ФСБ задержала руководство и персонал подмосковной клиники за выдачу фиктивных справок

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Руководство и сотрудники одной из подмосковных частных клиник были задержаны за выдачу фиктивных документов, которые получили более 150 граждан Украины, незаконно прибывших на территорию РФ. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на управление ФСБ по Москве и Московской области.

"В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий задержаны граждане РФ, которые, являясь руководителями и сотрудниками частной медицинской клиники, организовали незаконное изготовление и выдачу гражданам Украины фиктивных справок-приглашений с несуществующими диагнозами для прохождения обследований в медицинском учреждении Московской области", – сообщили сотрудники УФСБ.

Отмечается, что уроженцы Украины не имели предписанных им диагнозов, в связи с чем им не требовалось лечение. После получения ненастоящих справок они вставали на миграционный учет в Московском регионе.

В отношении задержанных было возбуждено уголовное дело по статье "Организация незаконной миграции", добавили в УФСБ. Точное число задержанных сотрудников клиники не приводилось.

Ранее Росздравнадзор заявлял, что сотрудники ведомства проведут проверку информации, появившейся в СМИ, об оформлении фиктивных электронных больничных в Москве. В ведомстве добавили, что не будут преждевременно давать оценку данным сообщениям.

До этого в прессе рассказали о схеме оформления электронных листков нетрудоспособности без законных на то оснований, используемой в Москве и ряде других регионов России.



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