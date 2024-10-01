ГД приняла во втором чтении проект по противодействию фиктивным бракам с иностранцами

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Госдума приняла во втором чтении законопроект об установлении минимального срока нахождения в браке с гражданином РФ для получения разрешения на временное проживание (РВП) в упрощенном порядке.

Согласно поправкам, минимальный срок составит три года, а не два, как предлагалось в первоначальной версии законопроекта.

Кроме того, вид на жительство будет выдаваться в упрощенном порядке иностранцу, имеющему постоянно проживающего в России ребенка с российским гражданством, другой родитель которого также имеет российское гражданство, при условии, что в судебном порядке подтвержден факт их совместного проживания в стране не менее трех лет до дня обращения.

Указанный законопроект был направлен сенаторами Андреем Клишасом, Ириной Рукавишниковой, Юрием Валяевым и депутатом Виктором Водолацким в Госдуму еще в ноябре 2023 года. Выдвинутое предложение направлено на совершенствование миграционного закона для пресечения незаконного получения иностранцами РВП.

В первом чтении его приняли в апреле 2024-го. Помимо этого, в рамках соответствующего законопроекта предлагается аннулировать разрешение и вид на жительство, если по приговору суда было принято решение отменить усыновление иностранцем ребенка, а также в случае признания судом брака с гражданином РФ недействительным.