Володин предложил усилить ответственность за подделку документов в сфере миграции

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Спикер ГД РФ Вячеслав Володин предложил ввести повышенную уголовную ответственность за преступления, связанные с фиктивной регистрацией и постановкой на учет иностранных граждан или лиц без гражданства. Об этом он заявил в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

Политик подчеркнул, что депутаты предлагают ввести новые признаки квалификации преступления в сфере миграции с целью скрыть другие преступления или облегчить совершение злодеяния при помощи поддельных документов.



Между тем в России началась работа над созданием реестра иностранцев, которые находятся в стране незаконно. После внесения в реестр иностранные граждане не смогут управлять транспортом, пользоваться банковскими услугами, регистрировать собственность, заключать и расторгать браки, а также записывать детей в детские сады и школы.

