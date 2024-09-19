МВД: в России создается реестр иностранцев, находящихся в стране нелегально

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

В России началась работа над созданием реестра иностранцев, которые находятся в стране незаконно. Об этом заявил первый замминистра внутренних дел Александр Горовой, передает "Коммерсант".

По словам Горового, после внесения в реестр иностранные граждане не смогут управлять транспортом, пользоваться банковскими услугами, регистрировать собственность, заключать и расторгать браки, а также записывать детей в детские сады и школы. В числе ключевых задач, которые предстоит решить в рамках проекта, он выделил "организацию межведомственного электронного взаимодействия с организациями, предоставляющими упомянутые услуги".

Замглавы МВД РФ также выразил надежду на поддержку Минцифры и компетенцию технических служб органов внутренних дел.

Ранее Минпросвещения РФ поддержало инициативу депутатов от партии СРЗП об ограничении в классах количества детей мигрантов, не владеющих русским языком. В ведомстве согласились, что большое число таких школьников негативно влияет на образовательный процесс. В регионы РФ уже направлены рекомендации принимать в класс не более трех детей иностранцев с плохим знанием русского языка.