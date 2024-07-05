В ГД внесен проект о конфискации имущества за организацию незаконной миграции

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, который предлагает конфискацию денег, ценностей и иного имущества за организацию незаконной миграции. Документ был опубликован в думской базе данных.

Проект предлагает внести изменения в пункт "а" части 1 статьи 104.1 Уголовного кодекса РФ ("Конфискация имущества"), дополнив документ статьей 322.1 УК РФ ("Организация незаконной миграции").

"Предлагается распространить действие положений уголовного законодательства о конфискации денег, ценностей и иного имущества, полученных в результате совершения преступления, на случаи организации незаконной миграции", – говорится в сообщении.

Ранее кабмин РФ одобрил предложение о конфискации денег и имущества у организаторов незаконной миграции. С инициативой выступил депутат Госдумы Петр Толстой. По его мнению, такая мера должна приниматься как в отношении группы лиц, так и при совершении преступлений, которые описываются в части 1 статьи 322 УК РФ.

До этого представители партии "Справедливая Россия – За правду" во главе с Сергеем Мироновым направили в Госдуму законопроект, согласно которому они предложили ввести новую статью в Уголовный кодекс РФ за незаконную выдачу гражданства.

В материалах к законопроекту сказано, что в рамках новой статьи "Об организации деятельности, повлекшей незаконное приобретение гражданства РФ" наказание будет предусмотрено вне зависимости от того, были ли привлечены к ответственности иностранцы, в интересах которых совершили преступление.

