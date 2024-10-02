В Госдуму внесен проект о штрафах до 60 млн рублей за фиктивную регистрацию иностранцев

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Госдуму внесли проект закона о штрафах до 60 миллионов рублей за подделку документов и фиктивную регистрацию иностранцев. Соответствующий документ размещен в думской электронной базе.

Авторами инициативы стали председатель ГД Вячеслав Володин, лидеры всех парламентских фракций, а также депутаты нижней палаты парламента.

Как говорится в пояснительной записке, законом предлагается установить для юрлиц повышенную ответственность за подделку документов, нарушение правил въезда в РФ и миграционного учета, а также незаконного осуществления трудовой деятельности.

За это предусмотрен штраф в размере от 5 до 10 миллионов рублей, а за повторное нарушение – от 10 до 60 миллионов рублей. Также предлагается ввести конфискацию.

Ранее ГД приняла в первом чтении проект закона о конфискации денег, ценностей и другого имущества за организацию незаконной миграции.

По мнению авторов законопроекта, в стране миграция в основном обусловлена экономическими и социальными факторами. В то же время специфика нелегальной миграции связана с коррупционной направленностью.