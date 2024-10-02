Пожар на крыше гостиницы "Охотник" на севере Москвы ликвидирован

Пожар на крыше гостиницы и бизнес-центра "Охотник" на севере Москвы ликвидирован, об этом пишет МЧС РФ.

Москвичи продолжают публиковать кадры с места событий. По предварительным данным, на крыше здания, расположенного на Головинском шоссе, загорелась холодильная установка.

Сейчас на месте продолжают работу спасатели. Из здания самостоятельно эвакуировались 120 человек. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

