Возгорание произошло на севере столицы

Пожар произошел на севере столицы по адресу Головинское шоссе, дом 1. Сотрудники столичного главка МЧС РФ его ликвидировали, передает пресс-служба ведомства.

Сообщение о пожаре поступило в министерство в 13:40 по московскому времени. Огонь наблюдался на кровле административного восьмиэтажного здания. Его площадь составила 20 квадратных метров.

При этом до прибытия огнеборцев из здания самостоятельно эвакуировались около 120 человек. Информации о пострадавших не поступало.



Ранее пожар произошел в кафе на Складочной улице столицы. Информация о возгорании в районе Савеловского вокзала поступила около 17:04. Предварительная площадь пожара составила 30 квадратных метров. Людей в здании не было.

На месте происшествия работал 21 человек, к тушению были привлечены 6 единиц техники. Принятыми мерами пожар был локализован и ликвидирован.