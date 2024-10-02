02 октября, 14:04Происшествия
Возгорание произошло на севере столицы
Сообщение о пожаре поступило в министерство в 13:40 по московскому времени. Огонь наблюдался на кровле административного восьмиэтажного здания. Его площадь составила 20 квадратных метров.
При этом до прибытия огнеборцев из здания самостоятельно эвакуировались около 120 человек. Информации о пострадавших не поступало.
На месте происшествия работал 21 человек, к тушению были привлечены 6 единиц техники. Принятыми мерами пожар был локализован и ликвидирован.
Крупный пожар произошел в районе Савеловского вокзала Москвы