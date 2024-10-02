Новости регионов: крупный пожар произошел в многоэтажном доме в Екатеринбурге

В Екатеринбурге произошел крупный пожар в многоэтажном здании. Огонь охватил два этажа, с балконов вырываются густые клубы черного дыма. На данный момент информация о пострадавших отсутствует.

Семья касаток – двое взрослых особей и два детеныша – попала в плен лимана в Охотском море. Животные оказались на отмели во время отлива и не могли сдвинуться на глубину. В таком положении им трудно дышать. На помощь пришли инспекторы МЧС, сотрудники местного пожарного поста и волонтеры. Они поливают касаток водой и передвигают на более глубокие места, чтобы в прилив они смогли самостоятельно уплыть в открытое море. Перетаскивать животных приходится вручную – дно лимана покрыто илом и технике там не пройти.

Фотоловушка в заказнике "Лосиный" в Приморском крае поймала любопытного лося. Устройство заинтересовало лесного жителя. Он подошел к камере вплотную, обнюхал ее и только после этого ушел. Помимо лося, в этом заказнике обитают изюбрь, косуля, кабан, зайцы, еноты. Бывает, заходит и тигр.

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