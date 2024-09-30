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30 сентября, 13:30

Происшествия

Новости регионов: три человека пострадали в ДТП с грузовиком и автобусом в Волгограде

Новости регионов: три человека пострадали в ДТП с грузовиком и автобусом в Волгограде

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Три пассажира пострадали утром 30 сентября при столкновении грузовика и рейсового автобуса в Волгограде. Об этом сообщают в областном управлении МВД. Причина ДТП выясняется.

Российские спецслужбы предотвратили серию терактов и диверсий в Ингушетии, заявили в ФСБ РФ. По данным ведомства, несколько человек готовили диверсии на объектах энергетической инфраструктуры региона и нападения на сотрудников правоохранительных органов. По адресам их проживания, а также в оборудованных тайниках и схронах обнаружены самодельная бомба мощностью около 10 килограммов в тротиловом эквиваленте. Также изъяты гранатомет, автоматы, пистолеты, гранаты и патроны. При задержании один преступник оказал вооруженное сопротивление, его ликвидировали. Еще семеро арестованы.

Автомобиль несколько раз перевернулся на трассе во время одного из заездов в финале Кубка России по автокроссу. Гонка проходила в Новокузнецке. Водитель самостоятельно вышел из машины. Всего в заездах участвовали более 80 спортсменов со всей страны.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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