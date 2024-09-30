Движение по Ильменскому проезду в Москве восстановлено после пожара

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Движение восстановлено по Ильменскому проезду в Москве после пожара, передает пресс-служба столичного Дептранса.

В настоящее время вновь доступен проезд от дома 14, корпуса 8, до дома 14, корпуса 3.

Ограничения вводились из-за пожара в жилом комплексе "Селигер Сити" в ночь на 30 сентября. Огонь охватывал квартиры с 5-го по 8-й этаж. Сотрудники МЧС устранили пожар и спасли семерых жильцов, в том числе ребенка. В результате ЧП погиб один человек.

По данным следствия, пожар начался после "самопроизвольного хлопка газовых баллонов" в одной из квартир. Предварительно, эти баллоны использовались для монтажа натяжного потолка. СК завел дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".