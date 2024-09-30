Марин Ле Пен может лишиться права участия в выборах 2027 года из-за суда

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Судебный процесс против лидера французской фракции "Национальное объединение" Марин Ле Пен и нескольких членов ее партии по делу об отмывании средств Европарламента начинается в Париже. Данный процесс может стоить Ле Пен права участия в президентских выборах 2027 года, сообщает РИА Новости.

Марин Ле Пен, являвшаяся евродепутатом в 2004–2017 годах, ее отец Жан-Мари и еще 23 членов фракции предстанут перед судом по обвинениям в нецелевом использовании общественных средств ЕС в 2004–2016 годах. В частности, они подозреваются в использовании средств ЕП, чтобы оплачивать работу парламентских ассистентов, которые на самом деле работали только на партию "Национальное объединение".

Ле Пен также обвиняют в создании "централизованной системы" отмывания денег Европарламента. Следствие оценивает общий ущерб в 6,8 миллиона евро.

Если ее признают виновной, то ей может грозить тюремный срок до 10 лет, штраф в 1 миллион евро и лишение права на избирание в органы госвласти в течение 5–10 лет.

Слушания по данному делу продлятся до 27 ноября. Суд вынесет решение в начале 2025 года.

Парижская прокуратура также начала в июле расследование против Ле Пен из-за подозрений в незаконном финансировании кампании на президентских выборах 2022 года. Причиной стала жалоба Национальной комиссии по счетам избирательных кампаний и финансированию политики. Кандидатам, согласно французскому законодательству, во время предвыборной кампании запрещено превышать установленный лимит расходов.