BFMTV: Ле Пен подозревается в незаконном финансировании кампании 2022 года

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Парижская прокуратура начала расследование против лидера французской фракции "Национальное объединение" Марин Ле Пен из-за подозрений в незаконном финансировании кампании на президентских выборах 2022 года, передает радио Sputnik со ссылкой на телеканал BFMTV.

Причиной стала жалоба Национальной комиссии по счетам избирательных кампаний и финансированию политики (CNCCFP), отметили в издании. Кандидатам, согласно французскому законодательству, во время предвыборной кампании запрещено превышать установленный лимит расходов.

Часть затрат должно возместить государство, если кандидат соблюдал все условия. В ином случае CNCCFP может реформировать счет, уменьшить сумму возмещения и даже обратиться в суд для проведения расследования.

По словам журналистов, CNCCFP подала жалобу не только на Ле Пен, но именно последняя стала поводом для разбирательства в суде.

"Национальное объединение" и союзные силы правых победили в ходе первого тура досрочных парламентских выборов во Франции, однако после второго тура Ле Пен и ее фракция заняла третье место, получив 143 места в Нацсобрании Франции. При этом коалиция левых партий "Новый народный фронт" получила 182 места, а "Вместе" действующего президента страны Эммануэля Макрона – 168.

