Президент Польши Дуда предстанет перед судом за оскорбление граждан

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Президент Польши Анджей Дуда предстанет перед судом после окончания своих полномочий, сообщает Центр мониторинга расистского и ксенофобского поведения на своей странице в соцсети X.

Организация подала иск в суд, обвинив Дуду в оскорблении граждан Польши. Речь идет о выступлении президента в 2023 году, когда он раскритиковал фильм "Зеленая граница", который рассказывает о событиях на польско-белорусской границе. Картина показывает в негативном свете польских пограничников и прочих правоохранителей.

Дуда заявил, что после просмотра фильма не удивился тому, что пограничники Польши, оценивая фильм, использовали фразу "только свиньи сидят в кинотеатре".

Центр мониторинга расистского и ксенофобского поведения опубликовал уведомление из суда, согласно которому рассмотрение дела Дуды запланировано на 24 октября 2025 года – к этому времени он уже перестанет быть президентом страны. Дуда не сможет баллотироваться еще раз, так как занимает свой пост уже второй раз подряд.

В свою очередь, власти Польши подтвердили факт назначения слушания, как сообщает РИА Новости со ссылкой на главу канцелярии Дуды Малгожату Папроцкую.

Ранее суд в Аргентине выдал ордер на арест президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Как уточняется в судебном решении, Мадуро обвиняется в "преступлениях против человечности".

Правоохранительные органы США, в свою очередь, начали расследование в отношении Роберта Кеннеди – младшего, который, по их мнению, 30 лет назад отрезал бензопилой голову мертвому киту и увез ее домой.