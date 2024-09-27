Фото: ТАСС/EPA/Karol Zienkiewicz

Польский президент Анджей Дуда в интервью телеканалу Polsat News заявил, что многие западные страны хотят завершить конфликт на Украине для того, чтобы возобновить бизнес в России.

"Мы не должны обманывать себя", – отметил президент Польши.

Несмотря на эти заявления, Дуда поддержал позицию киевских властей по поводу того, что Украина "должна вернуть контроль над своими территориями", которые были признаны международным сообществом.

Ранее зарубежные эксперты отмечали, что заморозка российских активов за границей, исключение финансовых учреждений из международного пространства и прекращение торговли лишь укрепили отношения России с остальными мировыми партнерами, в том числе с Китаем и Ираном. В связи с этим российская экономика стабильно растет, несмотря на санкции Запада.

При этом эксперты также заявляли, что экономика стран Европы в будущем будет только слабеть и зависеть от США, так как отказ от российских нефти и газа нанес вред больше ЕС, чем России. Кроме того, по данным СМИ, западные ограничения против РФ в результате подорвут гегемонию доллара и лишат контроля над поставками.

