На Западе не учитывают, насколько крепка российская экономика – Решетников

Фото: depositphotos/labrador

Запад все меньше понимает ситуацию с российской экономикой, поскольку смотрит в прошлое и не учитывает, насколько она стала крепка, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.

"Они все меньше понимают, что у нас происходит и насколько действительно внутренне крепка наша экономика. Потому что они все смотрят в зеркало заднего вида, а существенным образом трансформировались экономические процессы, переориентация транспорта, бизнес проявил гибкость", – приводит РИА Новости его слова.

Ранее Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз роста экономики РФ, ожидая в 2024 году увеличения ВВП на 2,6%. Это на 1,5 процентного пункта выше оценки, опубликованной в октябре прошлого года.

До этого Владимир Путин заявил, что рост валового внутреннего продукта России по итогам 2023 года при уточнении показателей может быть выше 3,5%. Президент сослался на слова премьера страны Михаила Мишустина, который отметил, что показатель увеличения ВВП может быть "чуть повыше" 3,5%.



Дефицит бюджета РФ на протяжении трех лет будет на безопасном уровне – Силуанов