МВФ повысил прогноз роста ВВП России на 2,6% в 2024 году

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Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз роста экономики РФ, ожидая в 2024 году увеличения ВВП на 2,6%. Это на 1,5 процентного пункта выше оценки, опубликованной в октябре прошлого года.

Кроме того, прогноз на 2025-й по сравнению с октябрьским был увеличен на 0,1%, до 1,1%. Главный экономист и директор департамента исследований МВФ Пьер-Оливье Гуринша подтвердил, что российская экономика демонстрирует более высокие темпы роста, чем ожидалось.

Он уточнил, что в своих оценках по РФ эксперты брали во внимание ожидающиеся снижения цен на нефть в мире. Но влияние этого фактора будет ограниченным, заявил эксперт.

"Даже если глобальные нефтяные цены сократятся, это необязательно повлияет на российские нефтяные доходы, зависящие от применения и внедрения потолка цен на нефть", – цитирует Гуринша РИА Новости.

Согласно прогнозу Минэкономразвития, ВВП РФ в этом году увеличится на 2,3%.

До этого Владимир Путин заявил, что рост валового внутреннего продукта России по итогам 2023 года при уточнении показателей может быть выше 3,5%. Президент сослался на слова премьера страны Михаила Мишустина, который отметил, что показатель увеличения ВВП может быть "чуть повыше" 3,5%.

Путин заявил, что у экономики РФ достаточный запас прочности