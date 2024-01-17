Путин заявил, что рост ВВП РФ по итогам 2023 года может оказаться выше 3,5%

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Рост валового внутреннего продукта (ВВП) России по итогам 2023 года при уточнении показателей может оказаться выше 3,5%. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Владимира Путина.

На совещании с кабмином он рассказал, что накануне обсуждал с премьер-министром Михаилом Мишустиным экономическую ситуацию. Председатель правительства считает, что показатель роста ВВП страны может быть "чуть повыше" 3,5%, отметил российский лидер.

Рост ВВП основывается прежде всего на потребительском и инвестиционном внутреннем спросе, напомнил глава РФ. По его информации, также хорошие показатели продемонстрировали строительство, промышленное производство, туризм, сельское хозяйство.

Ранее Путин допустил, что рост экономики по итогам 2023 года может быть больше 4%. Подобный результат он назвал "удивительным".

Президент РФ также подчеркивал, что Россию "со всех сторон душат, давят", но это не помешало ей обогнать ФРГ и стать первой по объему экономики в Европе и пятой – в мире. Глава государства объяснил, что в мировом рейтинге первое место занимает Китай, следом – США, Индия и Япония.

Путин заявил, что у экономики РФ достаточный запас прочности