Путин заявил, что РФ стала первой экономикой Европы

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Россию "со всех сторон душат, давят", но это не помешало ей обогнать ФРГ и стать первой по объему экономики в Европе и пятой – в мире. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с дальневосточными предпринимателями, передает ТАСС.

Глава государства объяснил, что в мировом рейтинге первое место занимает Китай, следом – США, Индия и Япония.

"По паритету покупательной способности мы обогнали всю Европу, но на душу населения – нам еще надо стараться. Поэтому тут есть, над чем работать", – подчеркнул он.

Ранее экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль напомнила, что Путин во время пленарного выступления на Петербургском экономическом форуме заявил, что РФ находится на шестом месте в десятке крупнейших экономических держав и может обогнать Германию. Она подчеркнула, что именно так и произошло буквально через 2 месяца после речи российского президента.

Также российский лидер сообщил, что по итогам 2023 года ВВП России вырос на 3,5%. Между тем инфляция в стране, как заявил Путин, "чуть-чуть поднялась", однако ситуация находится под контролем.

Путин заявил, что у экономики РФ достаточный запас прочности