РФ обошла экономику Германии через 2 месяца после прогноза Путина – экс-глава МИД Австрии

Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль в интервью журналисту Флавио фон Вицлебену заявила о точности прогнозов президента России Владимира Путина. Интервью опубликовано на YouTube-канале журналиста.

Кнайсль напомнила, что Путин во время пленарного выступления на Петербургском экономическом форуме заявил, что Россия находится на шестом месте в десятке крупнейших экономических держав и может обогнать Германию.

Экс-глава МИД Австрии напомнила, что именно так и произошло буквально через 2 месяца после речи российского президента.

"Это событие в экономической политике", – подчеркнула она.

Ранее Путин также заявил, что ВВП России к концу текущего года вырастет на 3,5%. Запас прочности российской экономики, по словам президента, достаточный, чтобы страна могла чувствовать себя уверенно и развиваться. Будущим России он назвал финансово-экономический и технологический суверенитет.



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