Путин заявил, что рост ВВП РФ к концу года ожидается на 3,5%

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ВВП России к концу текущего года вырастет на 3,5%. Об этом заявил Владимир Путин во время совмещенной прямой линии и пресс-конференции.

"Самый главный показатель роста экономики – рост валового внутреннего продукта. По концу года ожидается 3,5%. Это хороший показатель", – сказал президент.

По словам российского лидера, отечественная экономика в 2023 году "отыграла" падение в прошлом и стала двигаться вперед. Тогда показатель составлял порядка 2,1%.

Более того, в стране растут силовые возможности, что является одним из залогов прочности государства, сказал Путин. В частности, рост показывает промышленное производство. По его словам, в этом сегменте зафиксировали увеличение темпов производства на 3,6%. Между тем в обрабатывающей промышленности показатель увеличился на 7,5%, добавил президент.

Запас прочности российской экономики, по словам Путина, достаточный, чтобы страна могла чувствовать себя уверенно и развиваться. Будущим России он назвал финансово-экономический и технологический суверенитет.

До этого правительство России пришло к выводу, что в период с 2024 по 2026 год ВВП будет ежегодно расти на уровне около 2,2–2,3%. Подобные показатели соответствуют базовому прогнозу социально-экономического развития РФ. Всего было представлено два варианта, вторым из которых стал консервативный.

