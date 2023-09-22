Власти рассчитывают, что в 2024–2026 годах ВВП РФ будет расти на 2,3% в год

Фото: 123RF/valery_potapova

Российские власти ожидают, что экономика РФ в 2024–2026 годах будет расти в быстрых темпах, около 2,2–2,3% годовых, следует из материалов на сайте кабмина.

Правительство при составлении бюджета на ближайшие трехлетие опиралось на базовый прогноз развития страны, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе заседания. Этот прогноз рассчитывает на ежегодный рост экономики свыше 2%.

"Начнем с прогноза социально-экономического развития. Традиционно Минэкономразвития подготовило два варианта – базовый и консервативный. При составлении бюджета мы опирались на первый. Он предполагает сохранение ежегодных темпов роста на уровне выше 2%", – отметил Мишустин.

Ранее Владимир Путин на заседании президиума Госсовета по рынку труда заявил, что у властей в приоритете должен стать переход к экономике высоких зарплат. Его необходимо осуществить в ближайшие 10 лет, подчеркнул президент.

Эксперты рассказали о самых востребованных профессиях в РФ