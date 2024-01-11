Путин допустил, что рост экономики по итогам 2023 года может быть больше 4%

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Владимир Путин допустил, что рост экономики по итогам 2023 года может быть выше прогнозируемых 3,5% и больше 4%. Об этом пишет РИА Новости.

"У нас падение, вот мне Михаил Владимирович (Мишустин. – Прим. ред.) сказал перед отъездом сюда, падение мы все время считали в 2022 году 2,1%, на самом деле оказалось 1,2% <…> Поэтому, может быть, и будет побольше рост ВВП", – заявил глава государства на встрече с дальневосточным бизнесом.

Подобный результат он назвал "удивительным".

Также в ходе встречи Путин заявил, что Россию "со всех сторон душат, давят", но это не помешало ей обогнать ФРГ и стать первой по объему экономики в Европе и пятой – в мире. Глава государства объяснил, что в мировом рейтинге первое место занимает Китай, следом – США, Индия и Япония.

Также Путин назвал временной нынешнюю высокую ключевую ставку ЦБ РФ. Сейчас она составляет 16%.

Владимир Путин спрогнозировал рост ВВП России по итогам 2023 года