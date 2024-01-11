Путин назвал временной нынешнюю высокую ключевую ставку ЦБ РФ

Фото: kremlin.ru

Нынешняя ключевая ставка Банка РФ, которая сейчас составляет 16%, установлена на определенный период времени, поэтому она будет впоследствии меняться по мере улучшения ситуации с инфляцией. Об этом сообщил Владимир Путин на собрании с дальневосточными предпринимателями, передает ТАСС.

По словам президента России, о том, что текущая ключевая ставка носит временный характер, говорят эксперты и глава Центробанка России.

Ранее в Минфине РФ заявили, что ключевая ставка Банка России может снизиться к концу 2024 года. Более оптимистичный прогноз до этого высказывал глава Сбербанка Герман Греф, который заявил, что ЦБ РФ будет снижать ключевую ставку после первого квартала 2024 года.

В декабре 2023 года ставка составила 16% годовых, что стало максимумом с апреля 2022 года. Следующее собрание по решению о ключевой ставке планируется провести 16 февраля 2024 года.



Банк России повысил ключевую ставку до 16%