Путин заявил, что лидерами по темпам роста экономики станут страны Глобального Юга

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Лидерами по темпам роста экономики станут государства Глобального Юга с высокой рождаемостью. Такое мнение Владимир Путин высказал в ходе пленарного заседания международного форума "Российская энергетическая неделя".

Президент РФ отметил, что страны Глобального Юга, где еще невысокие ВВП на душу населения, низкий уровень урбанизации, а также высокая рождаемость, выйдут в лидеры по темпам роста экономики. По мнению президента, к таким государствам в первую очередь относятся страны Южной и Юго-Восточной Азии, а также Африка.

Ранее в США заявили, что большая часть Глобального Юга поддерживает Россию. По мнению члена Американского комитета по единению США с Россией Кришена Мехты, страны Южного полушария не считают, что западные государства верят в их проблемы. Отмечается, что одна из причин стабильности российской экономики заключается в том, что эти государства продолжают активно вести бизнес с Россией.