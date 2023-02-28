В США заявили, что РФ поддерживает большая часть Южного полушария

Фото: ТАСС/Низами Гаджибалаев

Российскую сторону поддерживает не только КНР, но и большинство государств Южного полушария. Таким мнением поделилась обозреватель Андреа Видбург в американском издании American Thinker.

По мнению журналистки, Киев продолжает получать большую помощь от государств Европы и США. Однако, исключая Новую Зеландию и Австралию, большинство стран Южного полушария поддерживают Россию. Видбург отметила, что среди союзников Владимира Путина оказался не только Китай.

В материале сказано, что одна из причин стабильности российской экономики заключается в том, что другие части планеты продолжают вести бизнес с РФ.

"И их к этому не принуждают. Оказывается, что те части света, которые не принадлежат к американскому, английскому или европейскому блоку, любят и уважают Россию", – поделилась обозреватель.

Свои выводы Видбург обосновала выдержками из статьи члена Американского комитета по единению США с Россией Кришена Мехты. Он сообщал, что так называемый "Глобальный Юг" не считает, что западные государства верят в их проблемы.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко в интервью китайским СМИ подчеркнул, что у Киева нет другого варианта урегулировать противостояние, кроме как заключить мирный договор с РФ. При этом он не должен включать предварительных условий, заявил президент.

Вместе с этим Лукашенко добавил, что цель Путина на Украине заключается в обеспечении безопасности территорий России, чтобы со стороны Украины никогда не было попыток агрессии.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!