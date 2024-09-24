TN: суд Аргентины выдал ордер на арест Николаса Мадуро

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Суд в Аргентине выдал ордер на арест президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом сообщает телеканал TN.

Как уточняется в судебном решении, Мадуро обвиняется в "преступлениях против человечности".

"Прокуроры Карлос Сторнелли и Хосе Агуэро Итурбе подали запрос в Федеральный суд Буэнос-Айреса вместе с представителями Аргентинского форума в защиту демократии", – говорится в статье издания.

Генпрокуратура Венесуэлы ранее запросила выдачу ордера на задержание президента Аргентины Хавьера Милея из-за инцидента с конфискацией США венесуэльского самолета, который находился в Буэнос-Айресе.

Надзорное ведомство считает Милея и членов его правительства виновными в "краже с отягчающими обстоятельствами" и отмывании денег. Кроме того, венесуэльское ведомство проводит расследование по факту нарушения прав человека в Аргентине из-за случаев применения силы полицейскими к протестующим.