TN: суд Аргентины выдал ордер на арест Николаса Мадуро

24 сентября, 06:57Политика
Фото: ТАСС/EPA/Miguel Gutierrez
Суд в Аргентине выдал ордер на арест президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом сообщает телеканал TN.
Как уточняется в судебном решении, Мадуро обвиняется в "преступлениях против человечности".
"Прокуроры Карлос Сторнелли и Хосе Агуэро Итурбе подали запрос в Федеральный суд Буэнос-Айреса вместе с представителями Аргентинского форума в защиту демократии", – говорится в статье издания.
Генпрокуратура Венесуэлы ранее запросила выдачу ордера на задержание президента Аргентины Хавьера Милея из-за инцидента с конфискацией США венесуэльского самолета, который находился в Буэнос-Айресе.
Надзорное ведомство считает Милея и членов его правительства виновными в "краже с отягчающими обстоятельствами" и отмывании денег. Кроме того, венесуэльское ведомство проводит расследование по факту нарушения прав человека в Аргентине из-за случаев применения силы полицейскими к протестующим.
Новости мира: власти США арестовали государственный самолет Венесуэлы