Мадуро назвал президента Доминиканы вором после ареста своего самолета

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал главу Доминиканской республики Луиса Абинадера бандитом и вором после конфискации самолета Мадуро в Доминикане.

"Меня оставили без самолета. Это вор, президент Доминиканской республики Абинадер, бандит и вор. Народ Доминиканы в свое время выставит ему счет. Не нужно делать вид "это не я", – цитирует Мадуро РИА Новости.

В начале сентября американский Минюст подтвердил, что власти США арестовали самолет Dassault Falcon 900EX президента Венесуэлы. Лайнер был остановлен в Доминиканской Республике и перенаправлен в Южный округ штата Флорида по запросу американских властей в связи с нарушением мер экспортного контроля и законодательства США о санкциях.

В МИД Венесуэлы назвали изъятие самолета актом пиратства со стороны США.

Позже стало известно о задержании второго самолета правительства Венесуэлы в Доминикане. По данным СМИ, воздушное судно находится под наблюдением в международном аэропорту, и ему запрещено двигаться без решения суда.