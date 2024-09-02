Минюст США подтвердил арест самолета Мадуро

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Министерство юстиции США подтвердило, что американские власти арестовали самолет Dassault Falcon 900EX президента Венесуэлы Николаса Мадуро, пишет ТАСС.

Лайнер был арестован в Доминиканской Республике и перенаправлен в Южный округ штата Флорида по запросу США в связи с нарушением мер экспортного контроля и законодательства Америки о санкциях.

По версии американского ведомства, судно использовалось в интересах Мадуро и связанных связанных с ним лиц в Венесуэле. Самолет был приобретен незаконно за 13 миллионов долларов через подставную компанию и вывезено в республику для пользования Мадуро и его приближенными, заявил министр юстиции – генеральный прокурор Меррик Гарланд.

Изначально об аресте воздушного судна главы Венесуэлы сообщал американский телеканал CNN, ссылаясь на свои источники.

Неназванный американский чиновник заявлял СМИ, что арест самолета главы иностранного государства – это неслыханное дело.

"Мы хотим четко дать понять, что никто не выше закона и не выше американских санкций", – отмечал политик.

Верховный суд Венесуэлы признал Мадуро избранным президентом страны на период с 2025 по 2031 год в результате выборов, которые прошли 28 июля. Тогда Мадуро набрал 51,2% голосов.

После победы Мадуро в президентских выборах в стране начались протесты. В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков призвал оппозицию Венесуэлы смириться с поражением и поздравить Мадуро с победой на выборах.

При этом Министры иностранных дел Европейского союза в ходе неформальной встречи в Брюсселе 29 августа решили не признавать Мадуро демократически избранным президентом республики.