ЕС решил не признавать Мадуро демократически избранным президентом Венесуэлы

Фото: ТАСС/AP Photo/Cristian Hernandez

Министры иностранных дел Европейского союза в ходе неформальной встречи в Брюсселе решили не признавать Николаса Мадуро демократически избранным президентом Венесуэлы, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, передает ТАСС.

"Мы решили, что мы не можем признать легитимность Мадуро как избранного президента, мы договорились, что у него нет демократической легитимности", – заявил глава дипломатии Евросоюза.

Однако Боррель заявил, что Мадуро останется фактическим лидером Венесуэлы.

Верховный суд Венесуэлы признал Мадуро избранным президентом страны на период с 2025 по 2031 год в результате выборов, которые прошли 28 июля. Тогда Мадуро набрал 51,2% голосов.

После победы Мадуро в президентских выборах в стране начались протесты. В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков призвал оппозицию Венесуэлы смириться с поражением и поздравить Мадуро с победой на выборах.