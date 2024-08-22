Верховный суд Венесуэлы признал Мадуро избранным президентом страны

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Верховный суд Венесуэлы признал Николаса Мадуро избранным президентом страны на период с 2025 по 2031 год. Об этом сообщает телеканал Telesur со ссылкой на решение суда.

По мнению суда, в отношении бывшего кандидата от оппозиции Эдмундо Гонсалеса должны быть приняты меры, так как он не явился в суд, в отличие от других претендентов на пост главы государства.

Выборы президента в Венесуэле прошли 28 июля. После обработки 80% бюллетеней Мадуро набрал 51,2% голосов и победил на президентских выборах.

После этого в стране вспыхнули протесты. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков призвал оппозицию Венесуэлы смириться с поражением и поздравить Мадуро с победой на выборах.

Генпрокуратура Венесуэлы возбудила уголовные дела против Гонсалеса и одного из лидеров оппозиции Корины Мачадо по подозрению в подстрекательстве к мятежу. Решение было принято в связи с тем, что ранее экс-кандидат в президенты и лидер оппозиции Мачадо на своих страницах в соцсети X опубликовали запись, в которой заявили, что Гонсалес победил на выборах, и призвали военных и полицейских встать на их сторону.

Также в начале августа Евросоюз отказался признать результаты выборов в Венесуэле до тех пор, пока не будут опубликованы официальные протоколы голосования с избирательных участков. Там заявили, что попытки отложить полную публикацию протоколов голосования вызывают сомнения в достоверности представленных итогов.