ЕС отказался признать результаты выборов в Венесуэле без протоколов голосования

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Европейский союз отказывается признать результаты выборов в Венесуэле, опубликованные 2 августа Национальным избирательным советом, до тех пор, пока не будут опубликованы официальные протоколы голосования с избирательных участков. Об этом сообщается в заявлении на сайте Совета ЕС.

"Без доказательств, подтверждающих их, результаты, опубликованные 2 августа Национальным избирательным советом, не могут быть признаны", – указано в документе.

В заявлении ЕС также отмечается, что попытки отложить полную публикацию протоколов голосования вызывают сомнения в достоверности представленных итогов.

В Венесуэле после президентских выборов, которые состоялись 28 июля, вспыхнули протесты. По итогам обработки 80% бюллетеней стало ясно, что действующий глава государства Мадуро набрал 51,2% голосов. При этом представляющий оппозицию кандидат Эдмундо Гонсалес получил 44,2% голосов на фоне явки в 59%.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков призвал оппозицию Венесуэлы смириться с поражением и поздравить Мадуро с победой на выборах.